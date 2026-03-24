Tumore del colon | quali sono le fasi i sintomi per ogni stadio gli esami e la sopravvivenza

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tumore del colon rappresenta il terzo tipo di cancro più frequente a livello globale. La malattia si sviluppa attraverso diverse fasi, ciascuna caratterizzata da sintomi specifici. Per diagnosticare questa condizione vengono utilizzati vari esami, tra cui colonscopie e analisi di laboratorio. I tassi di sopravvivenza variano in base allo stadio al momento della diagnosi, influenzando le possibilità di trattamento e recupero.

Il tumore al colon è uno dei tipi di cancro più diffusi nel mondo: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è il terzo tumore più diagnosticato al mondo, e rappresenta quasi un caso di cancro su dieci. Negli ultimi anni stanno aumentando sia le possibilità di cura sia i tassi di sopravvivenza, grazie alla crescita degli screening per la diagnosi precoce, dall’altro lato stanno aumentando i casi nelle persone sotto i 50 anni. Il tumore al colon si divide in cinque fasi, ed è fondamentale diagnosticarlo il prima possibile perché ad ogni stadio le cure diventano più difficoltose e il tasso di sopravvivenza diminuisce. Il tumore al colon attraversa cinque fasi, definite stadi, e ogni stadio ha al suo interno delle sottocategorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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