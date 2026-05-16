Gli esami del sangue rappresentano strumenti fondamentali per monitorare la salute nel corso della vita. Secondo un medico, i controlli devono essere aggiornati e adattati all’età di chi li effettua, poiché le esigenze cambiano con il tempo. A ogni età, ci sono test specifici da fare per verificare lo stato di diversi organi e funzioni. La frequenza e i tipi di analisi variano in base a fattori come l’età, le condizioni di salute e i sintomi.

Spesso si tende a considerare gli esami del sangue come un controllo non obbligatorio, non necessario e non così importante. In realtà i valori del sangue possono dire tante cose sul proprio stato di salute, e proprio per questo è fondamentale controllarsi periodicamente, almeno una volta all’anno. Come spiega il dottor Michele Bonaccorso - medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, ossigeno-ozonoterapia e medicina funzionale - ci sono dei valori fondamentali da tenere sotto controllo, e questi valori possono cambiare anche in base all’età. Ecco allora quali sono gli esami del sangue più importanti da fare in base all’età: “Molte persone si affidano ancora a check-up standardizzati, uguali per tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Esami del sangue: quali fare in base all’età e quando farli

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Check up completo Analisi del Sangue: cos'è, quali esami fare, costi

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