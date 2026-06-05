Ossigeno liquido per il depuratore il Tar ribalta la gara | riammessa la prima classificata

Il Tar dell’Umbria ha annullato l’esclusione di una società dalla gara per la fornitura di ossigeno liquido al depuratore di Casone di Foligno, riammendando così la prima classificata. La decisione riguarda il procedimento di affidamento per l’approvvigionamento destinato all’impianto di ozonizzazione. La gara, che era stata sospesa, ritorna quindi alla fase iniziale, con la società esclusa che potrà partecipare nuovamente alla procedura.

La gara per la fornitura di ossigeno liquido destinato all’impianto di ozonizzazione del depuratore di Casone di Foligno torna al punto di partenza dopo che il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbriaha annullato il provvedimento di esclusione della Linde Gas Italia srl, che si era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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