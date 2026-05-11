Mensa scolastica società esclusa riammessa in gara grazie al Tar

L’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di riammettere in gara la società esclusa in un appalto per il servizio di mensa scolastica nel comune di Teverola. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dalla cooperativa, rappresentata da un team di avvocati, contro l’amministrazione comunale che aveva escluso la società dalla gara. La vicenda riguarda l’assegnazione del servizio di ristorazione nelle scuole del territorio.

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