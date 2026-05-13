Una voce per Sesto La cantautrice AlMaGi prima classificata

La 14ª edizione del concorso “Una Voce per Sesto” si è conclusa con la vittoria di una cantautrice che si presenta con il nome d’arte Al.Ma.Gi. Il suo vero nome è Alice Bettineschi e ha presentato un brano inedito che le ha permesso di aggiudicarsi il primo posto. La manifestazione è organizzata dall’associazione Spettacolazione, che gestisce il concorso musicale.

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È la cantautrice Al.Ma.Gi. (vero nome Alice Bettineschi) con un suo inedito la vincitrice della 14ª edizione di “Una Voce per Sesto”, il concorso organizzato dall’associazione Spettacolazione. Cresciuta a Binasco, ha mosso i primi passi nella musica a 5 anni. "Ho iniziato a studiare piano a 5 anni, fino ai 12 anni circa. In realtà da piccola avrei voluto cimentarmi nel flauto traverso, a oggi mai suonato. Ho iniziato a studiare canto moderno a 18 anni. Post Covid ho sentito la necessità di riavvicinarmi al pianoforte e ho cominciato a scrivere le mie canzoni, in italiano, inglese e spagnolo. Parallelamente al mio progetto di cantautorato, mi sono esibita con varie band dell’hinterland milanese".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Una voce per Sesto”. La cantautrice Al.Ma.Gi prima classificata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Miss Mamma in Poesia 2026. Prima classificata, una mamma di ProcidaA pochi mesi dal successo ottenuto dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, anche quest’anno, si è tenuto un altro... GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU: orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione docenti [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, la divisione Education di Gi Group, ha illustrato ai microfoni... Argomenti più discussi: Una Voce per Sesto, vince AL MA GI nella finalissima al Notorious Cinema; Una voce per Sesto. La cantautrice Al.Ma.Gi prima classificata; Sesto San Giovanni, via libera all’avanzo: 13 milioni per strade, scuole, case popolari, verde e sicurezza; BOLZANO: SESTO PRESIDIO E ASSEMBLEA PUBBLICA IN PIAZZA MUNICIPIO PER IL DIRITTO ALLA CASA. Il SIAP e i poliziotti: una sola voce #UnitiSiVince Giovedì 23 aprile 2026 ? 11:00 – 13:00 Commissariato P.S. di Sesto Fiorentino x.com Nuova voce FAQ per le domande di tipo Perché i francofoni passano all'inglese reddit Una voce per Sesto, audizioni al via. Quest’anno cantautori alla riscossaParte anche da via Maestri del lavoro la riscossa dei cantautori. Sono iniziate ieri pomeriggio le audizioni per la 13esima edizione di Una voce per Sesto, il contest ideato e organizzato ... ilgiorno.it