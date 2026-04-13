All' ospedale San Giuseppe di Empoli cinque giorni di visite gratuite dedicate alla prevenzione e al benessere femminile

All'ospedale San Giuseppe di Empoli si svolgeranno cinque giorni di visite gratuite rivolte alla prevenzione e alla cura della salute femminile. L'iniziativa, promossa dal Centro Donna della struttura, prevede l'apertura straordinaria delle sue strutture per offrire controlli e consulenze senza costi aggiuntivi. L’obiettivo è incoraggiare le donne a prendersi cura del proprio benessere e a usufruire di servizi dedicati, in un periodo dedicato all’attenzione alla salute femminile.

Mettere la propria salute al centro è una scelta consapevole che può cambiare il corso della vita. Si basa su questo concetto l’iniziativa del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli che aprirà le sue porte per una settimana interamente dedicata alla prevenzione e al benessere femminile.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Empoli: cinque giornate di visite gratuite al Centro DonnaEmpoli (Firenze), 13 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e al benessere femminile. L’Asst Bergamo Est promuove due giornate gratuite dedicate al benessere femminileNell’ambito della Giornata mondiale contro l’HPV e della Giornata internazionale della Donna, ASST Bergamo Est organizza due giornate dedicate alla...