prevenzione udito via alle visite gratuite

Prevenire ipoacusia e sordità per una vita piena e in salute, gratis, nelle farmacie comunali e al centro medico Diagnostic. Giovedì alla Farmacia Comunale 1 di Vittoria Apuana, venerdì alla Farmacia Comunale 2 di Vaiana e mercoledì 1 aprile al centro medico Diagnostic di Viareggio si svolgeranno visite gratuite sulla salute dell’udito. Gli eventi di prevenzione sono in occasione del Mese dell’Udito e sono dedicati alla diagnosi precoce delle patologie e dei disturbi uditivi e sono accessibili, su prenotazione, da chiunque stia sperimentando, ad esempio, difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione. Se non intercettata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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