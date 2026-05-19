Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 | Venere in Cancro Marte in Toro il cuore caldo della settimana

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre con l'ingresso di Venere nel Cancro e Marte nel Toro. Questi transiti influenzano le relazioni e l’energia personale, portando un’atmosfera più sensibile e determinata. La settimana si caratterizza per le dinamiche tra i pianeti, che incidono sui sentimenti e sull’atteggiamento verso le sfide quotidiane. Il periodo si presenta con vari spostamenti astrali che coinvolgono diversi segni zodiacali, creando un quadro ricco di movimenti e influenze.

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L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 entra oggi nel suo cuore caldo: stanotte alle 01:05 Venere è arrivata in Cancro dopo quasi un mese passato in Gemelli e ci resterà fino al 13 luglio, nel pomeriggio sostiene Marte appena entrato in Toro, e Mercurio in Gemelli dialoga in profondità con Nettuno e Plutone. La doppia soglia di ieri sera è alle spalle, davanti ci sono cinque giorni in cui gli affetti più vicini parlano una lingua più precisa e il fare si fa concreto, paziente. Il calendario italiano accompagna: primi caldi pieni di maggio, ponte del 2 giugno che comincia a comparire sui telefoni, e — domenica 24 — la Pentecoste, festa delle lingue che chiude la settimana con l'immagine giusta per un cielo che parla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: Venere in Cancro, Marte in Toro, il cuore caldo della settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OROSCOPO SETTIMANALE DAL 18 AL 24 MAGGIO 2026 SOLE IN GE,MELLI NARTE IN TORO VEBERE IN CANCER Sullo stesso argomento Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in GemelliL'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre oggi sulla doppia soglia di un cielo che cambia consistenza: nel pomeriggio Mercurio si... Oroscopo della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in GemelliL'oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si muove sopra tre cambi di segno: Marte arriva in Toro lunedì sera, Venere si sposta in... #Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 Le previsioni astrologiche della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione Leggilo qui x.com Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 18 al 24 maggioIn settimana la curiosità vi rimette in movimento con naturalezza. Uscite, incontri e conversazioni possono rendere questi giorni più stimolanti, aiutandovi anche a chiarire qualche zona d’ombra. In a ... tg24.sky.it Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: Cancro, Pesci e Vergine tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com