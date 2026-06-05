Matteo Sioli ha superato i 2,26 metri durante i Golden Gala a Roma, stabilendo un nuovo record personale. La gara ha visto anche la partecipazione di Tamberi, che ha incoraggiato Sioli dalla curva. La performance di Sioli è stata il risultato di un salto riuscito al primo tentativo. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole ufficiali della federazione internazionale di atletica. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli tecnici del salto.

Come ha fatto Sioli a superare la soglia dei 2,26 metri?. Quale ruolo ha giocato la Curva di Tamberi durante la gara?. Perché l'atleta ha scelto di imitare lo stile di Tamberi?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici dopo il minimo europeo?.? In Breve Sioli ha tentato il salto a 2,28 metri senza successo. L'atleta ha ottenuto il minimo per i prossimi campionati europei. Il supporto è arrivato dalla Curva di Tamberi allo Stadio Olimpico. Sioli cita Tamberi come modello tecnico per il proprio stile. Matteo Sioli conquista l’oro al Golden Gala: salto perfetto allo Stadio Olimpico di Roma. Matteo Sioli ha dominato la competizione di salto in alto ai Golden Gala, conquistando la medaglia d’oro con un prestazione di 2,26 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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