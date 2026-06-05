Oristano crisi sulla viabilità | Pireddu tiene la delega ad Uras

Notizia in breve

A Oristano, la gestione della viabilità provinciale resta affidata a un rappresentante locale, che ha deciso di mantenere la delega. La questione riguarda la normativa Legge Delrio, che ha modificato la gestione delle strade provinciali, trasferendone alcune alle amministrazioni comunali. Non sono stati comunicati motivi ufficiali sulla decisione di continuare a gestire personalmente le strade, né sono stati forniti dettagli su eventuali implicazioni pratiche o amministrative di questa scelta.