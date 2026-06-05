Oristano crisi sulla viabilità | Pireddu tiene la delega ad Uras
A Oristano, la gestione della viabilità provinciale resta affidata a un rappresentante locale, che ha deciso di mantenere la delega. La questione riguarda la normativa Legge Delrio, che ha modificato la gestione delle strade provinciali, trasferendone alcune alle amministrazioni comunali. Non sono stati comunicati motivi ufficiali sulla decisione di continuare a gestire personalmente le strade, né sono stati forniti dettagli su eventuali implicazioni pratiche o amministrative di questa scelta.
Perché Pireddu ha deciso di gestire personalmente la viabilità provinciale?. Come influisce la Legge Delrio sulla gestione delle strade oristanesi?. Chi criticherà la concentrazione di troppe responsabilità nelle mani del presidente?. Quali rischi corre la pianificazione stradale con questa nuova gestione?.? In Breve Angelo Masala e Domenico Gallus contestano la distribuzione delle deleghe in aula. Renzo Ponti critica la concentrazione di compiti operativi nelle mani di Pireddu. Laura Celletti propone nuove commissioni per migliorare il regolamento del consiglio. Giuliano Uras rifiuta l'incarico per coerenza politica dopo il passaggio all'opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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