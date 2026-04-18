Oristano riparte | Pireddu assegna le deleghe e sblocca l’ente

Dopo sette mesi dalla tornata elettorale, il Presidente della Provincia di Oristano ha formalmente assegnato le deleghe ai vari assessori, segnando una fase di riavvio per l’ente. L’atto ha permesso di sbloccare le funzioni amministrative e di avviare le attività previste per il nuovo mandato. La ripresa delle nomine segue un periodo di attese e di tensioni all’interno della politica locale.

Dopo un periodo di attesa lungo sette mesi dalla tornata elettorale, il Presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu, ha finalmente formalizzato la distribuzione dei compiti tra i consiglieri provinciali, ponendo fine ai rallentamenti causati dai complessi passaggi burocratici necessari per l’approvazione dello statuto. L’assegnazione delle deleghe segna una tappa fondamentale per l’operatività dell’ente, permettendo a diversi esponenti politici di assumere la responsabilità diretta su settori chiave che toccano da vicino la quotidianità dei cittadini del territorio oristanese. La nuova geografia delle competenze tra welfare, cultura e territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano riparte: Pireddu assegna le deleghe e sblocca l’ente Notizie correlate Provincia, Tarantino assegna le deleghe. Morciano nuovo vicepresidenteCon proprio decreto il presidente in carica ha suddiviso le varie aree d’intervento tra otto consiglieri di Palazzo dei Celestini, mentre si occuperà... Provincia di Salerno: Guzzo assegna le deleghe ai consiglieriAssegnate le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella scorsa tornata elettorale, come disposto dal presidente facente funzioni, Giovanni... Aggiornamenti e dibattiti Oristano, il presidente Pireddu assegna le deleghe ai consiglieri provinciali: resta fuori UrasCi sono voluti sette mesi dalle elezioni provinciali e un lungo iter per l’approvazione dello statuto, ma ora la Provincia di Oristano ha finalmente una squadra di governo pienamente operativa. Il pre ... unionesarda.it Oristano, Pireddu: «Per la scuola di volo nazionale a Fenosu serve unità»La candidatura dell’aeroporto di Oristano?Fenosu come sede della futura Scuola di volo nazionale deve essere sostenuta con determinazione. In questo senso, un appello forte all’unità e alla ... unionesarda.it