Da oggi, l’attività di radiologia presso l’ospedale San Martino di Oristano rischia di fermarsi a causa della scadenza della convenzione con i medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. La fine di questo accordo impedisce l’erogazione dei servizi di radiologia, creando possibili disagi per i pazienti e mettendo in discussione la continuità delle prestazioni sanitarie nella struttura.

? Cosa sapere Scadenza convenzione con medici AOU Cagliari blocca radiologia ospedale San Martino di Oristano da oggi.. Il reparto conta solo 4 radiologi dopo la perdita di 15 medici in dieci anni.. La Radiologia del DEA dell’ospedale San Martino di Oristano rischia il blocco operativo da questa notte, 1 maggio 2026, a causa della scadenza della convenzione con i medici dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Cagliari. Mentre le luci della città si accendono per l’inizio di maggio, un’ombra si allunga sui corridoi del presidio ospedaliero oristanese. Non si tratta di una semplice questione burocratica tra enti, ma di un vuoto che minaccia la continuità dei servizi diagnostici fondamentali per l’intera area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, radiologia in crisi: rischio blocco per fine convenzione

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