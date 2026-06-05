Nel terzo episodio di “Money Road”, trasmesso il 4 giugno, Orietta Berti è apparsa come regina dei luna park malesi. Durante la puntata, la cantante ha avuto un ruolo inedito, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori. La trasmissione è disponibile su Sky, NOW e on demand. La partecipazione di Berti si è svolta in un contesto di intrattenimento, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle reazioni ufficiali.

Nel terzo episodio di “ Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, andato in onda ieri 4 giugno e disponibile su Sky, in streaming su NOW e on demand, Orietta Berti ha sorpreso il pubblico con un ruolo del tutto inedito: quello di regina dei luna park malesi. La celebre cantante ha guidato la Compagnia in una prova di ricarica del montepremi, ambientata in un luna park immerso nella giungla, dove ogni sfida superata avrebbe fruttato 500 euro al gruppo. L’esperienza, tuttavia, si è rivelata deludente, con un bottino finale di soli 500 euro. A quel punto, Orietta Berti ha deciso di scendere in campo personalmente, cimentandosi nel classico gioco dei barattoli da abbattere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orietta Berti, regina (ma non troppo) dei luna park malesi di “Money Road”: la prova non va benissimo. Ecco cos’è successo – VIDEO

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