Money Road stasera su Sky e NOW Orietta Berti nel Luna Park e la prova più dura nella giungla

Stasera su Sky e NOW torna Money Road, con un nuovo episodio che include Orietta Berti impegnata nella prova ricarica. La cantante si confronta tra un Luna Park e sfide estreme nella giungla. La puntata presenta anche la prova più dura, ambientata in un contesto di sfide intense. L’appuntamento è previsto per questa sera, con anticipazioni e novità sul format.

Money Road torna su Sky e NOW: orario, anticipazioni e novità nel nuovo episodio arriva Orietta Berti con la prova ricarica, tra Luna Park e sfide estreme nella giungla. Arriva giovedì 28 maggio su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento con l’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine. Allacciate le scarpe e caricato lo zaino sulle spalle, nel terzo appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è tempo di proseguire l’esplorazione della giungla della Malesia. I protagonisti dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, che ripartono da un montepremi complessivo di 307. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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