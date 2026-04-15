Alla Camera il progetto Io Sono Futuro | Aprea FI Educare alla scelta è la vera sfida nell’era dell’intelligenza artificiale

Alla Camera dei deputati è stato presentato il progetto “Io Sono Futuro”, con un intervento di un rappresentante di un partito di maggioranza. Durante la discussione, si è parlato della necessità di educare alla scelta tra i giovani, sottolineando come questa sfida sia fondamentale nell'era dell'intelligenza artificiale. La proposta mira a integrare nuove strategie didattiche per accompagnare gli studenti nelle decisioni legate alle tecnologie emergenti.

In un'epoca segnata dall'accelerazione tecnologica e dalla pervasività dell'intelligenza artificiale, il sistema educativo è chiamato a un cambio di paradigma. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Educare all’imprevedibilità nell’era dell’Intelligenza Artificiale: un articolo-manifesto per i docenti, fondato sul pensiero del Professor Piero DominiciC’è stato un tempo in cui la scuola poteva permettersi di preparare al mondo di ieri. Intelligenza artificiale e competenza umana: la sfida italiana nell’era dell’«Ibridocene»C’è una frase che Paolo Bonetti ripete spesso ai suoi clienti: «L’AI fa il lavoro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monitoraggio dei progetti di atti dell'Unione Europea; Il Gruppo FS premiato alla Camera con WIM – Women in Motion; Decreto Pnrr. Sì alla fiducia alla Camera. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 72 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; Telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici: approvato alla Camera dei Deputati l'emendamento al PNRR. Stretto di Messina, ecco il progetto del tunnel presentato alla Camera nel 2019Ecco il progetto del tunnel sotto lo Stretto di Messina presentato nel 2019 alla Camera dall’ingegnere Giovanni Saccà, durante il convegno Le macroregioni europee del Mediterraneo e l’area dello ... affaritaliani.it La Camera di Commercio lucana sostiene il progetto 'Basilicata: Reshoring Talents'La Camera di Commercio della Basilicata accoglie con favore l'avvio del progetto 'Basilicata: Reshoring Talents - Il ritorno dei talenti', promosso da Fondirigenti, Federmanager Basilicata e ... ansa.it Bagarre alla Camera. I deputati di #FdI con le mascherine in aula, la #Buonguerrieri accusa #GiuseppeConte: "Mentitore seriale". E l'ex premier sbotta: "Ci vediamo in tribunale" x.com La segretaria Dem alla Camera in merito allo scontro Italia-Usa dopo le parole del tycoon contro papa Leone - facebook.com facebook