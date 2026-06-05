Ernesto Passaro è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente. Dopo ore di silenzio, è arrivato un aggiornamento sulle sue condizioni. L'ex corteggiatore di un noto programma televisivo di incontri si trovava in ambulanza e ha ricevuto cure mediche. La dinamica dell'incidente non è stata comunicata, né sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali.

Ore di apprensione per i fan di Uomini e Donne, visto che Ernesto Passaro, ex corteggiatore del popolare dating show di Maria De Filippi, è finito in pronto soccorso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentata dalle storie Instagram che lo stesso Passaro ha pubblicato direttamente dall’ospedale, scatenando preoccupazione e curiosità tra i suoi follower. Il primo segnale che qualcosa non andasse è arrivato attraverso i social, dove il giovane vigile del fuoco ha condiviso alcune immagini che lo ritraevano in ambito ospedaliero. Ma invece di fornire subito spiegazioni dettagliate, Passaro ha scelto un approccio più criptico, pubblicando una frase dal tono provocatorio: “ Alla fine ci avete provato ”, accompagnata da un’emoji che non lasciava spazio a interpretazioni pacifiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ore di paura per Ernesto Passaro: finisce in ospedale, poi arriva l’aggiornamento (dopo ore di silenzio)

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