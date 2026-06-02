Un ex concorrente di un programma televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente. Una foto scattata nel pronto soccorso ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma successivamente sono state fornite informazioni sulle sue condizioni di salute. L’ex protagonista ha ringraziato i sostenitori per il supporto ricevuto.

Momenti di paura per l’ex corteggiatore scelto da Cristiana Anania, una foto dal pronto soccorso ha allarmato i fan, poi il chiarimento sulle sue condizioni. Ore di apprensione per Ernesto Passaro, volto noto al pubblico di Uomini e Donne, che nelle scorse ore ha preoccupato migliaia di follower dopo aver pubblicato una foto direttamente dal pronto soccorso. Lo scatto, accompagnato da una frase misteriosa e inquietante, ha immediatamente acceso l’allarme tra i fan dell’ex corteggiatore napoletano, protagonista dell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi. «Alla fine ci avete provato», aveva scritto Ernesto, senza aggiungere ulteriori dettagli su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ernesto Passaro in ospedale dopo un incidente, l’ex volto di Uomini e Donne: «Mi avete dato forza»

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