Il provvedimento anti caldo sul lavoro è stato adottato in modo rapido, senza un adeguato tempo per considerare le osservazioni presentate dalle associazioni imprenditoriali. Le rappresentanze delle imprese avevano trasmesso formalmente le proprie contestazioni alla Regione, ma queste non sono state pienamente recepite prima dell’emanazione dell’ordinanza. La reazione degli imprenditori è di insoddisfazione, considerando il provvedimento frettoloso.

Bologna, 5 giugno 2026 – "Il provvedimento è stato adottato con una fretta non necessaria e senza un reale recepimento delle osservazioni che le rappresentanze dell’impresa avevano formalmente trasmesso alla Regione in spirito costruttivo". E’ netta la presa di posizione del tavolo regionale dell’imprenditoria (Agci, Casa, Cia, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri, Confagricoltura, Legacoop, Confapi Industria, Unci dell’Emilia-Romagna) e Confindustria Emilia-Romagna contro l’ ordinanza anti-caldo entrata in vigore "con una fretta non necessaria". https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaordinanza-anti-caldo-si-fermano-60bbbd13 Rider durante una afosa giornata estiva a Milano, 02 luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti caldo sul lavoro, l’ira degli imprenditori: frettolosa

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