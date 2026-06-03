In Emilia-Romagna, è entrata in vigore un’ordinanza che stabilisce l’interruzione del lavoro durante le ore più calde, con particolare attenzione ai rider. La misura, adottata con un mese di anticipo rispetto all’anno precedente, riguarda specifici orari di lavoro e prevede pause obbligatorie per i lavoratori esposti alle alte temperature. La normativa si applica sia ai settori tradizionali che alle attività di consegna a domicilio, garantendo tutele contro il caldo estremo.

Bologna, 3 giugno 2026 – Con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, entra in vigore oggi l’ ordinanza anti-caldo in Emilia-Romagna: il provvedimento, approvato dalla giunta regionale, interviene regolamentando l’attività dei lavoratori nei momenti di massima esposizione solare, con l’obiettivo di garantirne la sicurezza e prevenire malori sui luoghi di lavoro. Una scelta che già in mattinata era stata annunciata dal presidente de Pascale a margine di un evento in Regione: nonostante nei prossimi giorni il meteo non dia “previsioni particolarmente gravose e capiamo il sistema delle imprese che fatica a organizzarsi, in questa terra – ha voluto ricordare il governatore – la qualità del lavoro è una conditio sine qua non". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti caldo e stop al lavoro: gli orari e chi si ferma in Emilia-Romagna. “Tutele anche per i rider”

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TELEROMAGNA - Ordinanza anti caldo, de Pascale, a breve la delibera - (28-05-2026)

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