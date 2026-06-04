Confindustria e associazioni contro l' ordinanza anti-caldo

Il Tavolo Regionale dell’Imprenditoria e Confindustria Emilia-Romagna hanno espresso critiche all’ordinanza regionale che impone misure di prevenzione per i lavoratori esposti prolungatamente al sole. L’ordinanza è entrata in vigore immediatamente e riguarda le attività lavorative all’aperto. Le associazioni hanno commentato la decisione, evidenziando preoccupazioni riguardo all’applicazione delle nuove regole.

Il Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (TRI) e Confindustria Emilia-Romagna criticano l’ordinanza regionale sulle misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole, adottata con decorrenza immediata dalla Regione Emilia-Romagna.In una nota. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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