La stagione di Formula 1 del 2026 continua con il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del calendario mondiale. La gara si svolge negli Stati Uniti e coinvolge diverse sessioni, tra qualifiche, Sprint Race e la corsa principale. Viene trasmessa in diretta televisiva, con orari e dettagli del programma distribuiti per permettere agli appassionati di seguire ogni fase dell’evento. Il weekend promette di essere tra i più attesi dell’anno.

La stagione di Formula 1 2026 prosegue con il F1 GP Miami 2026, quarto appuntamento del mondiale che porta il Circus negli Stati Uniti per uno dei weekend più spettacolari dell’anno. Dopo le prime gare tra Australia, Cina e Giappone, team e piloti sbarcano a Miami per un fine settimana con format Sprint, destinato a rimescolare le carte. Il weekend americano rappresenta un momento importante per valutare gli equilibri della stagione, soprattutto in un contesto in cui le nuove monoposto continuano a essere difficili da interpretare. Con una sola sessione di prove libere, ogni errore può pesare. Indice. Mercedes davanti, Ferrari e McLaren all’inseguimento.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Orari F1 GP Miami 2026: programma completo, Sprint Race, qualifiche e gara in diretta TV

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