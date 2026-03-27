Orari F1 GP Giappone 2026 | programma completo a Suzuka qualifiche e gara in diretta TV

La stagione di Formula 1 del 2026 si avvicina a uno dei suoi eventi più attesi, il Gran Premio del Giappone, che si svolgerà sul circuito di Suzuka. Sono stati annunciati gli orari completi per le qualifiche e la gara, che saranno trasmessi in diretta televisiva. Si tratta del terzo appuntamento del campionato, segnato dall’introduzione di nuove regolamentazioni tecniche.

Orari F1 GP Giappone 2026: programma completo Suzuka, qualifiche e gara in diretta TV La stagione di Formula 1 2026 entra nel vivo con il Formula 1 GP Giappone 2026, terzo appuntamento del mondiale che prosegue la nuova era tecnica della categoria. Dopo le prime gare tra Australia e Cina, team e piloti arrivano sullo storico circuito di Suzuka, uno dei più iconici del calendario. Il weekend giapponese rappresenta un passaggio importante per confermare i valori emersi nelle prime uscite stagionali. Le nuove monoposto continuano a mostrare comportamenti imprevedibili e solo la pista dirà chi ha davvero trovato il miglior equilibrio. Indice. La nuova era della Formula 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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