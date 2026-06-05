ora la fantasia al potere il festival di re nudo cerca cortocircuiti vitali

Il Festival di Re Nudo si svolge in un ambiente caratterizzato da numerosi corpi, esperienze lisergiche e un’atmosfera di disagio tra i partecipanti. La manifestazione si distingue per la sua natura provocatoria e sperimentale, attirando un pubblico che si confronta con atmosfere intense e spesso estreme. La scena si svolge tra performance artistiche e momenti di forte coinvolgimento emotivo, senza filtri o limiti convenzionali.

L’originale é oggi difficile anche solo da immaginare. Con tutta quella sovrabbondanza di corpi, viaggi lisergici, disagio freakettone. Ma per fortuna il Festival di Re Nudo ha saputo (dovuto) cambiare nel tempo. Rinascendo qualche stagione fa sui ricordi, come rassegna dedicata alla sperimentazione e all’ibridazione fra linguaggi artistici. All’utopia. Mentre parallelamente ripartiva la storica rivista di controcultura, ora diretta da Luca Pollini. Appuntamento dall’11 al 14 giugno in Fabbrica del Vapore per una terza edizione che continua ad alzare l’asticella della proposta, mantenendo la consueta attenzione verso i talenti. Quattro giorni di eventi e incontri, gratuiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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