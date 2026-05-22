Il calcio di Best è stato davvero il rock che rompeva gli schemi | la fantasia al potere l’irriverenza lo spirito dissacrante

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

George Best, nato a Belfast nel 1946 e scomparso nel 2005 all’età di 59 anni, è ricordato come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. La sua carriera è stata caratterizzata da abilità straordinarie in campo e da un’immagine di ribelle che ha sfidato le convenzioni del calcio e della società. La sua frase più celebre, riguardante le spese per alcol, donne e auto di lusso, rifletteva la sua personalità irriverente e il suo stile di vita fuori dagli schemi.

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“Ho speso un sacco di soldi per alcol, donne e macchine veloci, tutti gli altri li ho sperperati”. È la frase più famosa di George Best, leggendario campione del calcio mondiale nato il 22 maggio 1946 a Belfast e morto ancora 59enne il 25 novembre 2005. A 80 anni dalla sua nascita, pubblichiamo l’introduzione del nuovo libro di Stefano Boldrini, “George Best” ( casa editrice Diarkos, collana Grande Sport, 288 pagine ), in libreria dal 27 maggio. Il personaggio e la persona, il calciatore e la star: perché nessuno, prima e dopo di lui, è stato come George Best. ——————— George Best è stato il primo calciatore pop della storia. Dopo una leggendaria partita del suo Manchester United giocata a Lisbona, in casa del Benfica di Eusebio, il 9 febbraio 1966, il giornale portoghese A Bola lo soprannominò O quinto Beatle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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