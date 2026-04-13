Valtur Brindisi | ora che il Re è nudo si corre ai ripari e si cerca un’ala pivot

Dopo due sconfitte consecutive contro Scafati e Bologna, la squadra di Brindisi si trova ad affrontare un momento difficile. La curva ha espresso il proprio dissenso con una contestazione rumorosa rivolta in particolare a un giocatore, mentre i tifosi hanno mostrato un malumore più discreto. Ora si cerca di trovare una soluzione sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare il reparto sotto canestro, in particolare con un’ala pivot.

BRINDISI - Ci sono volute due sconfitte consecutive contro due dirette concorrenti alla corsa per la promozione in Serie A, Scafati in trasferta e Bologna in casa, una contestazione “rumorosa” della curva contro la squadra ed in particolare contro Copeland, ed una polemica “silenziosa” dei tifosi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Pericolo contratti pirata a Bagnoli: si corre ai ripariÈ stato sottoscritto un Protocollo di legalità per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse... Via Roma, il Comune corre ai ripari. Si prova la svolta da viale Makallè"Dobbiamo essere tutti consapevoli che si tratta di una situazione temporanea, in quanto questa è l’unica fase del cantiere che ha necessitato di...