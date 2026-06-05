Ora gli animalisti puntano ai ritiri delle squadre | In Trentino dove ammazzano gli orsi?

Gli animalisti stanno chiedendo che alcune squadre di calcio si ritirino dalle competizioni, con un appello che si interroga sul destino degli orsi in Trentino. La questione riguarda le modalità di gestione degli animali selvatici nella regione, con particolare attenzione alle azioni di controllo e abbattimento. La polemica si inserisce nel contesto delle prossime settimane, quando molte squadre professionistiche si preparano a tornare in campo per la stagione 20262027.

Basta dire “estate”, “Trentino” e “calcio” per pensare immediatamente alle settimane che verranno, ovvero quelle in cui numerose squadre professionistiche saranno impegnate nel preparare la stagione calcistica 2026 2027 tra le nostre valli. Tra queste, Padova, Vicenza, Verona e Torino, ovvero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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