Orsi e lupi in Trentino | cosa dicono gli ultimi numeri

Nel Trentino e nelle zone circostanti, la popolazione di orsi è stimata in 118 esemplari per il 2025. La cifra è accompagnata da un intervallo di fiducia che varia tra 99 e 141 individui. Questa stima si basa su dati recenti riguardanti sia gli orsi che i lupi presenti nella regione.

La popolazione di orso in Trentino e nelle aree limitrofe è stimata in 118 esemplari per il 2025, con un intervallo di confidenza compreso tra 99 e 141 individui. Il dato è stato presentato al Tavolo grandi carnivori dall'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni.🔗 Leggi su Trentotoday.it “Orsi in letargo, lupi in piena attività: diversi gli avvistamenti in Trentino”Sono diversi gli avvistamenti di lupi in prossimità di boschi, centri abitati e aree agricole registrati nel mese di gennaio 2024. "L'altra faccia della medaglia": così gli animalisti tornano a pungere il Trentino su orsi e lupiL'ultima azione è stata fatta sia nel nostro territorio che a Verona, dove è in programma all'Arena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi...