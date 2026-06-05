Un’operazione in Calabria ha portato all’arresto di un padre e di un figlio, coinvolti nel traffico di droga. La polizia ha effettuato sei arresti e ha contestato numerosi capi d’imputazione per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. La rete criminale operava tra Gioia Tauro e zone vicine, e si occupava anche di spedizioni attraverso le poste. L’indagine ha portato al sequestro di droga e alla denuncia di altri soggetti coinvolti.

È di sei arresti e numerosi capi d’imputazione per traffico e spaccio di droga il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Gioia Tauro e nei comuni limitrofi. L’operazione, denominata “Smile”, è stata eseguita su ordinanza del GIP di Palmi e ha colpito una radicata rete criminale dedita allo smercio di cocaina, hashish e marijuana, con l’aggravante di episodi di estorsione e minacce per il recupero dei crediti insoluti. Operazione “Smile”: i dettagli dell’indagine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Smile” ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gioia Tauro (RC), con il supporto delle Compagnie di Rende (CS) e Taurianova (RC), oltre allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione "Smile" in Calabria, padre e figlio arrestati per traffico di droga: spacciavano anche alle poste

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