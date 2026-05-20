Blitz contro il traffico di droga tra Palermo Roma e Calabria | tra i 26 arrestati c' è anche un reggino
Un blitz antidroga ha portato all’arresto di 26 persone tra Palermo, Roma e Calabria. Tra gli arrestati figura anche un uomo di Reggio Calabria. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di stupefacenti tra le tre regioni. Sono stati sequestrati vari quantitativi di droga e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i ruoli dei singoli coinvolti. La rete criminale operava in più zone del sud Italia.
C’è anche un reggino tra le 26 persone arrestate nel blitz antidroga scattato a Palermo nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti gestito tra Sicilia, Calabria e Capitale. Come riporta Palermo Today, tra gli indagati figura il 36enne Domenico Mercuri, originario di Cinquefrondi, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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