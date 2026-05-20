Blitz contro il traffico di droga tra Palermo Roma e Calabria | tra i 26 arrestati c' è anche un reggino

Da reggiotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blitz antidroga ha portato all’arresto di 26 persone tra Palermo, Roma e Calabria. Tra gli arrestati figura anche un uomo di Reggio Calabria. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di stupefacenti tra le tre regioni. Sono stati sequestrati vari quantitativi di droga e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i ruoli dei singoli coinvolti. La rete criminale operava in più zone del sud Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è anche un reggino tra le 26 persone arrestate nel blitz antidroga scattato a Palermo nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti gestito tra Sicilia, Calabria e Capitale. Come riporta Palermo Today, tra gli indagati figura il 36enne Domenico Mercuri, originario di Cinquefrondi, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'eroina costa 2 euro: dentro i boschi della droga di Rogoredo e San Donato con le camere nascoste

Video L'eroina costa 2 euro: dentro i boschi della droga di Rogoredo e San Donato con le camere nascoste

Sullo stesso argomento

Afragola, blitz contro clan Moccia: 26 arresti tra droga e estorsioniAfragola, operazione DDA contro il clan Moccia: 26 arresti per traffico di droga, estorsioni e gestione criminale dal carcere Afragola, maxi...

Traffico di droga tra Napoli e Reggio Emilia, 14 arresti: blitz contro gruppo legato al clan Di LauroBlitz dei Carabinieri contro un gruppo legato al clan Di Lauro: 14 arresti per traffico di cocaina e hashish tra Napoli e Reggio Emilia.

blitz contro il trafficoDroga e armi, blitz contro il narcotraffico: 19 misure cautelari da Nettuno a Reggio CalabriaNettuno, 20 aprile 2026 – Una vasta operazione contro il narcotraffico è scattata all’alba di lunedì 18 maggio tra la provincia di Latina, il litorale romano e diverse aree del territorio nazionale. I ... ilfaroonline.it

blitz contro il trafficoBlitz al Cavone contro il clan Lepre, 12 arrestiLe auto di carabinieri e polizia hanno invaso via Francesco Saverio Correra, nel cuore del cosiddetto Cavone, al centro di Napoli, un budello di vicoli e cavità tufacee alle spalle di piazza Dante. Ce ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web