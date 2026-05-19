Traffico internazionale di droga operazione ad Aprilia | i nomi degli arrestati

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di diverse persone ad Aprilia e in altre città italiane. L'intervento, condotto dai carabinieri del comando provinciale e del reparto territoriale, fa parte di un'indagine coordinata dalla Dda di Roma e riguarda un traffico internazionale di droga. I dettagli sui nomi degli arrestati non sono stati ancora resi noti, ma le autorità hanno precisato che l'indagine si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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