Traffico internazionale di droga operazione ad Aprilia | i nomi degli arrestati
Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di diverse persone ad Aprilia e in altre città italiane. L'intervento, condotto dai carabinieri del comando provinciale e del reparto territoriale, fa parte di un'indagine coordinata dalla Dda di Roma e riguarda un traffico internazionale di droga. I dettagli sui nomi degli arrestati non sono stati ancora resi noti, ma le autorità hanno precisato che l'indagine si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Un'ondata di arresti scattata ad Aprilia e in altre città italiane, nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale e del reparto territoriale, scaturita da un'indagine coordinata dalla Dda di Roma. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Droga, mitragliatori e legami con la 'ndrangheta scoperti ad Aprilia: 19 arrestati19 persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione dei Carabinieri, che ha colpito una rete criminale attiva tra Aprilia e diversi...
Leggi anche: Traffico di droga ad Arezzo cinque misure cautelari nell’operazione “Minerva”
Traffico internazionale di droga, estorsione ed armi: 19 arresti da Latina a Novara dlvr.it/TSbWwJ @LaStampa x.com
Traffico internazionale di droga, blitz antimafia anche a Reggio Calabria. Diciannove misure cautelari tra Lazio e Calabria facebook
Aprilia cuore un traffico internazionale di droga ramificato in mezza Italia. Arrestato anche un dipendente del Miur. Il col Angelillo: Questa è l’entità della minaccia ...APRILIA – Aprilia al centro di un traffico internazionale di stupefacenti con ramificazioni in molte parti del territorio italiano. Emerge dall’inchiesta dei carabinieri del Reparto Territoriale di Ap ... radioluna.it
Traffico di droga, armi, estorsioni: 19 arresti tra Aprilia, Cisterna e NettunoMaxi operazione antimafia tra Aprilia, Cisterna e Nettuno, 19 persone arrestate. Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, ... ilmessaggero.it