Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che rende immediatamente operativi i termini del patto europeo sui rimpatri. L’Italia ha stabilito la propria posizione, imponendo linee guida per gli altri Paesi membri. Il decreto riguarda le procedure di rimpatrio e le modalità di gestione dei flussi migratori, in conformità con gli accordi europei. La decisione riguarda l’applicazione immediata delle norme previste dal patto, senza ulteriori iter legislativi.

Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un decreto per rendere immediatamente esecutivi i contenuti del patto europeo sulle migrazioni. Il corpus di norme comunitarie per contrastare i flussi clandestini entrerà in vigore il 12 giugno e l'Italia ha predisposto l'architettura giuridica per renderle immediatamente applicabili. «È una rivoluzione copernicana», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi illustrando il provvedimento dopo l'assise del governo a Palazzo Chigi. E ha aggiunto: «Abbiamo voluto fare questo intervento normativo con un decreto legge per accompagnare l'immediata entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che riteniamo, come Paese e come governo italiano, di essere stati noi gli attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Operativo il patto europeo sui rimpatri. Così l'Italia ha dettato la linea agli altri Paesi

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