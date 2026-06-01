Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato un accordo provvisorio su una legge che prevede l'istituzione di hub nei paesi terzi. La normativa mira a rendere più rapide ed efficaci le procedure di rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri. La legge autorizza l'uso di centri di identificazione e rimpatrio fuori dall'Unione e definisce le procedure da seguire in questi casi. La misura entrerà in vigore dopo la formalizzazione finale dell'accordo.

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una legge dell’Ue che consentirà procedure più rapide ed efficaci a livello europeo per il rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente negli Stati Membri. E’ quanto si legge in una nota. L’accordo integra il patto Ue su migrazione e asilo e contribuirò alla sua effettiva attuazione. Le nuove norme “impongono ai cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri l’obbligo di cooperare con le autorità” e “prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri di rimpatrio in paesi extra-Ue, nel rispetto dei diritti fondamentali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, la Ue trova l’accordo sui rimpatri: sì agli hub in paesi terzi

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