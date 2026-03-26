In Europa sembra essere maturato un nuovo orientamento riguardo alla gestione dei migranti, con un rafforzamento di misure come gli hub nei paesi terzi e i rimpatri sicuri. Le posizioni adottate dal governo italiano trovano ora riscontro in alcune decisioni europee, segnando una svolta rispetto alle politiche precedenti. La questione dei migranti continua a rimanere al centro delle discussioni politiche e legali a livello continentale.

Migranti, a quanto sembra il vento in Europa è cambiato (e forse già da un po). E soffia forte nella direzione indicata dal governo Meloni. Con una maggioranza schiacciante di 389 sì, la Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, blindando una strategia che ricalca punto per punto quella difesa a spada tratta dall’esecutivo italiano, a dispetto di ideologizzazioni e forzature demagogiche messe in campo dalla sinistra. Un voto che non è solo una risultanza tecnica, ma una risoluzione squisitamente politica. Ossia: il “modello Albania” e la fermezza contro l’immigrazione clandestina non sono più “esperimenti” da ostacolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa la linea Meloni: si agli hub in Paesi terzi e rimpatri sicuri

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