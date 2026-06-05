Un operaio di 34 anni è morto ieri mattina a Rosignano dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione. Si trattava del suo primo giorno di lavoro e l’incidente si è verificato mentre era impegnato su un tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Una caduta tragica dal tetto di un capannone, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione, ieri mattina è costato la vita a Fauzi Marwen, operaio di 34 anni di Malgrate di origine tunisina. L’infortunio è avvenuto ieri mattina alle 9 a Rosignano, in provincia di Livorno, dove l’operaio, arrivato da poco e dipendente di un azienda specializzata lombarda, stava svolgendo lavori di sistemazione della copertura dell’edificio di una ditta in via degli Artigiani, in particolare rimuovendo e sostituendo alcuni pannelli. La caduta è stata di diversi metri, e gli è stata fatale. Subito è stato dato l’allarme da altri lavoratori che erano presenti, chiamando il 118: ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operaio muore a Rosignano. Fatale la caduta dal tetto: "Era il suo primo giorno di lavoro"

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