Tragedia a Rosignano | operaio muore dopo il crollo di un tetto

A Rosignano, un operaio è morto dopo il crollo di un tetto in eternit. Il cedimento è avvenuto improvvisamente durante i lavori di manutenzione. Le autorità stanno verificando se ci siano state carenze nei protocolli di sicurezza o nelle procedure di controllo che possano aver contribuito alla tragedia. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause specifiche del crollo o sulle responsabilità. Le indagini sono in corso.

Come è avvenuto il cedimento improvviso della copertura in eternit?. Quali mancanze nei protocolli di sicurezza hanno causato la caduta?. Chi deve rispondere legalmente della mancata valutazione del rischio strutturale?. Come possono i familiari ottenere le indennità previste dall'INAIL?.? In Breve Caduta da un'altezza di circa sei metri durante sostituzione lastre in eternit.. Intervento tecnico dell'Asl per ricostruire la dinamica del cedimento strutturale.. Indagini sulla conformità dei dispositivi di protezione e norme di sicurezza.. Procedure INAIL per richiedere indennità ai superstiti tramite documentazione specifica.. Un operaio di 34 anni muore a Rosignano Solvay dopo il crollo di un tetto in eternit. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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