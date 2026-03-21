Modugno operaio muore cadendo dal tetto del capannone | Enrico 30 anni era diventato papà da poco

Un operaio di 30 anni, originario di Andria, è deceduto questa mattina a Modugno, in provincia di Bari, dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante il lavoro. L’incidente si è verificato nella zona industriale della città, coinvolgendo un lavoratore che aveva recentemente avuto un bambino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Un operaio di 30 anni, Enrico Matera, originario di Andria, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava lavorando sul terrazzo di un capannone industriale, probabilmente su una superficie non portante, quando è precipitato nel vuoto. Dai primi accertamenti, la vittima sarebbe caduta da un’altezza di circa sei metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal della Asl Bari, incaricati dall’autorità giudiziaria di verificare cause e dinamica dell’incidente. Sarà ora la consulenza medico-legale, disposta dalla Procura, a chiarire con precisione le cause del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Modugno, operaio muore cadendo dal tetto del capannone: Enrico, 30 anni, era diventato papà da poco Articoli correlati Operaio muore cadendo dal tetto di un capannone industriale a Modugno (Bari)Un’altra morte sul lavoro, questa volta nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Leggi anche: Frosinone, operaio di 48 anni muore cadendo dal tetto di un capannone Altri aggiornamenti su Modugno operaio muore cadendo dal tetto... Operaio muore cadendo dal tetto di un capannone industriale a Modugno (Bari)Tragedia nella zona industriale alle porte di Bari. La vittima, originaria di Andria, è caduta da un'altezza di sei metri ... ilfattoquotidiano.it Modugno, operaio muore cadendo dal tetto del capannone: Enrico, 30 anni, era diventato papà da pocoUn operaio di 30 anni, Enrico Matera, originario di Andria, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Modugno, in ... thesocialpost.it