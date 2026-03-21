Precipita dal tetto di un capannone a Modugno | muore operaio 29enne

Un operaio di 29 anni è morto questa mattina a Modugno dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale. La notizia è stata confermata dai sindacati Cisl Bari Bat e Filca Cisl Bari Bat, che hanno riferito dell’incidente avvenuto sul luogo di lavoro. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata chiarita.

Un giovane operaio di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in una drammatica circostanza: secondo quanto riportano i sindacati Cisl Bari Bat, Filca Cisl Bari Bat, il lavoratore sarebbe deceduto in seguito dopo una caduta dal tetto di un capannone industriale. L'operaio, originario di Andria, sarebbe precipitato dall'altezza di circa sei metri, per cause ancora da accertare. Sul posto sarebbero intervenuti gli ispettori dello Spesal per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. “Siamo di fronte all’ennesima morte sul lavoro che non può e non deve essere archiviata come fatalità - ha commentato il segretario generale Cisl Bari Bat, Giuseppe Boccuzzi - Ogni vita spezzata è una sconfitta per l’intero sistema Paese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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