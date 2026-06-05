Onu | scontro USA-Iran rischio crisi alimentare per 45 milioni

L'ONU ha segnalato che lo scontro tra gli Stati Uniti e l'Iran potrebbe provocare una crisi alimentare che coinvolgerebbe circa 45 milioni di persone. La questione riguarda principalmente il rischio di aumento dei prezzi del petrolio, che potrebbe influenzare il costo del pane e altri generi di prima necessità. La scadenza di giugno è ritenuta cruciale perché è il termine entro il quale si potrebbero verificare conseguenze più gravi sulla disponibilità di cibo a livello globale.

Come influenzerà il prezzo del barile il costo del pane?. Perché la scadenza di giugno è decisiva per la fame globale?. Quali nazioni rischiano l'effetto domino della crisi alimentare?. Cosa accadrà se il petrolio supererà i 100 dollari?.? In Breve Prezzo petrolio sopra 100 dollari causa costi agricoli e logistici insostenibili. 45 milioni di persone extra rischiano grave insicurezza alimentare entro giugno. 320 milioni di individui soffrono già mancanza di cibo globalmente. Instabilità nello Stretto di Hormuz minaccia catene di approvvigionamento mondiali. L’allarme dell’Onu: la guerra tra USA e Iran minaccia di innescare una catastrofe alimentare globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

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