Il ministro degli Esteri di Cuba ha chiesto alle Nazioni Unite un intervento urgente per evitare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l’isola. La richiesta arriva in risposta alle sanzioni statunitensi, che secondo Cuba causano una crisi umanitaria e aumentano il rischio di un conflitto armato. La denuncia è stata presentata a New York durante una riunione delle Nazioni Unite.

A New York, il ministro degli Esteri cubano Rodriguez ha richiesto un intervento urgente alle Nazioni Unite per prevenire una possibile aggressione militare da parte degli Stati Uniti contro l’isola. L’appello è stato presentato durante un incontro con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel contesto di una sessione del Consiglio di sicurezza focalizzata sulla difesa del sistema multilaterale e del diritto internazionale. Il governo di Cuba denuncia un rischio concreto di bagno di sangue a causa delle sanzioni statunitensi, che starebbero alimentando una gravissima crisi umanitaria. Secondo la diplomazia dell’isola, le nuove misure adottate da Washington, che includono restrizioni sul petrolio e sanzioni secondarie, equivalgono a un vero e proprio assedio energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba all’ONU: rischio guerra e crisi umanitaria per le sanzioni USA

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A un passo dalla GUERRA NUCLEARE: la crisi dei missili di Cuba

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