Un utente di OnlyFans ha dichiarato di aver ricevuto circa 270.000 euro in nero tramite contenuti a sfondo sessuale, nonostante fosse ufficialmente disoccupato. La persona ha ammesso di aver prodotto contenuti hard senza dichiarare i redditi e di percepire anche l’indennità di disoccupazione. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità fiscali e contributive legate a questa situazione.

Rovigo, 5 giugno 2026 – Si prodigava in un’attività a luci rosse con lauti guadagni, ma ufficialmente disoccupata. Una storia d’incredibile truffa ed evasione fiscale, che ha visto protagonista una giovane alto polesana, la quale vistasi senza lavoro ha pensato ‘bene’ di aprire un proprio profilo sulla nota piattaforma OnlyFans. Dai contenuti erotici a pagamento. Ora tutto questo è stato scoperto e per lei si profila una serie di denunce. In virtù di questa sua nuova attività i finanzieri della Tenenza di Lendinara, infatti, al termine di un’attività ispettiva, hanno riscontrato nei confronti di questa giovane un’evasione totale al fisco. I guadagni coi contenuti erotici e l’evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - OnlyFans, incassa 270mila euro ‘in nero’ con contenuti hard. E in più percepisce la disoccupazione

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