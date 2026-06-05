È online il sito dedicato a Giuliana Racchi, scultrice che ha operato principalmente tra Ortonovo e Sarzana. La sua attività artistica si è tradotta in molte opere installate nelle strade, piazze e chiese di queste località. La piattaforma raccoglie immagini e informazioni sulle sue creazioni.

E’ on line il nuovo sito dedicato a Giuliana Racchi, scultrice che ha trascorso la sua lunga esistenza e manifestato la propria vena artistica principalmente fra Ortonovo e Sarzana arricchendone le strade, le piazze e le chiese di opere di pregio. Si è tenuta nella sala maggiore del Museo Diocesano, lo scorso 9 maggio, la presentazione del sito a lei dedicato e voluto per ricordare e valorizzare l’opera di un’ artista impostasi in un ambiente tradizionalmente maschile e in cui invece Giuliana Racchi si è sempre cimentata con dedizione, rispetto e discrezione. Fra le opere più note della scultrice spiccano la statua di Maria Vergine nella nicchia di Porta Romana a Sarzana e il ciclo statuario che arricchisce la chiesa del Preziosissimo Sangue a Luni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Online il sito dedicato a Racchi

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