Sabato pomeriggio alle 16 si terrà presso il Museo Diocesano di Sarzana la presentazione di Memoria Virtuale, il nuovo sito internet dedicato alla scultrice di origini lunensi Giuliana Racchi. L’evento prevede la scoperta delle sezioni del sito, che si concentra sulla vita e le opere dell’artista. La presentazione si svolgerà in un contesto legato alla promozione della cultura locale e delle arti visive.

Sabato pomeriggio, alle ore 16, al Museo Diocesano di Sarzana, verrà presentato Memoria Virtuale, il nuovo sito internet dedicato alla scultrice lunense Giuliana Racchi. Scomparsa nel 2017 all’età di 95 anni, la nota scultrice spezzina è stata protagonista di una lunga e fruttuosa stagione artistica intrapresa negli anni 40’ e alimentata fino agli ultimi anni della sua lunga esistenza. Dopo aver intrapreso studi accademici - a Brera, ma anche a Carrara - in un contesto all’epoca interamente maschile, Giuliana Racchi intraprese la rischiosa esperienza di staffetta partigiana prima di giungere alle realizzazioni postbelliche care ai sarzanesi,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Memoria virtuale’ al Diocesano. Il sito dedicato a Giuliana Racchi

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Temi più discussi: Memoria virtuale, al diocesano sarzanese la presentazione del nuovo sito dedicato alla scultrice Giuliana Racchi; ’Memoria virtuale’ al Diocesano. Il sito dedicato a Giuliana Racchi; Da un libro ad un sito internet: il ricordo e l'omaggio a Giuliana Racchi.

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Memoria virtuale, al diocesano sarzanese la presentazione del nuovo sito dedicato alla scultrice Giuliana RacchiSabato 9 maggio alle 16.00 al Museo Diocesano di Sarzana, in Piazza Firmafede, si terràla presentazione di Memoria Virtuale, nuovo sito internet dedicato ... cittadellaspezia.com

Il Museo Diocesano Sarzana presenta "Memoria Virtuale", un nuovo progetto digitale dedicato alla scultrice Giuliana Racchi. Un sito pensato per raccontare e valorizzare il suo lavoro, rendendolo accessibile a tutti attraverso contenuti, immagini e approfondim - facebook.com facebook