Numerose imprese edili hanno presentato ricorsi contro gli oneri di costruzione. La giunta regionale sta valutando la possibilità di concedere sconti per rispondere alle contestazioni. La questione riguarda le modalità di calcolo e applicazione delle tasse per le nuove costruzioni, con le imprese che chiedono modifiche alle attuali regole. Le richieste sono state depositate in un periodo di crescente tensione tra settore edile e amministrazione pubblica. La decisione sulla possibilità di sconti è attesa nelle prossime settimane.

Milano, 5 giugno 2026 – Mettere una toppa alla toppa. Correggere la correzione. Riformare la riforma. Questo è quello che si appresta a fare il Comune nelle prossime settimane per evitare di dover fronteggiare una serie di ricorsi-fotocopia al Tar e di dover varare delibere di risarcimento in serie nei confronti dei costruttori edili. Sì, l’ambito di riferimento è di nuovo quello dell’urbanistica, di nuovo quello delle rigenerazioni urbane. Il tema è, in particolare, la quantificazione dei costi di costruzione che Palazzo Marino deve esigere dai costruttori impegnati in interventi che prevedano la realizzazione di nuove costruzioni a partire da costruzioni esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oneri di costruzione: raffica di ricorsi delle imprese edili, Giunta pronta a riconoscere sconti

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