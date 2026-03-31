Foto e agrivoltaico lo stop Si allarga la zona rossa | In arrivo raffica di ricorsi

Una decisione giudiziaria ha bloccato temporaneamente l’installazione di impianti agrivoltaici in alcune aree, portando all’ampliamento della zona considerata a rischio. Contestualmente, si prevede l’invio di numerosi ricorsi legali contro questa scelta. La vicenda riguarda progetti legati all’uso delle immagini e delle tecnologie nel settore agricolo e dell’energia rinnovabile.

Ci ha sempre creduto, l’energia green che nasce nei campi il suo grande sogno. Che un po’ ha realizzato. In un’area di 70 ettari tra Baura e Gaibanella, appezzamenti dove il sole e i filari andranno a braccetto. Sotto gli ’specchi’ – è l’obiettivo –, grano, bietole, soia, sorgo. E magari erba medica. "Sì, è possibile coltivare. Lo diciamo da sempre. Un impianto agrovoltaico è un sistema che combina la produzione di energia rinnovabile con la coltivazione di terreni". Nicola Gherardi Ravalli Modoni, imprenditore agricolo, figura di rilievo in Confagricoltura (componente della giunta nazionale e presidente Anb), presidente della Fondazione Navarra, da anni getta il seme per far uscire idee e progetti dalla carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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