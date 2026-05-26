Imprese e sindacati edili hanno espresso sorpresa per le dichiarazioni di un rappresentante di Forza Italia riguardo alle Casse Edili. Hanno dichiarato di aver appreso con rammarico le affermazioni fatte durante un incontro venerdì scorso, senza specificare ulteriori dettagli. La comunicazione si concentra sulle reazioni di queste organizzazioni alle parole del politico, senza fornire ulteriori informazioni sul contenuto preciso delle dichiarazioni o sulle conseguenze successive.

“Abbiamo appreso con rammarico che, venerdì scorso, nell’ambito di un incontro sulle Casse Edili, organizzato all’interno del Festival del lavoro da parte di una Associazione partecipante, non solo venivano diffuse informazioni su tale sistema assolutamente prive di qualsivoglia fondamento, ma anche che un Vostro rappresentante, componente della Commissione Lavoro della Camera, è intervenuto rilasciando dichiarazioni che ci hanno lasciati, a dir poco, stupiti”. Comincia così una lettera inviata dalle principali associazioni di imprese e sindacati edili al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ai capigruppo di Camera e Senato e ai responsabili dei dipartimenti competenti del partito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese e sindacati edili a Tajani: “Stupiti da parole del responsabile di Forza Italia su casse”

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