One Nation | Joyce corregge la linea sulle case dei residenti

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di One Nation ha modificato in diretta televisiva la sua posizione sulle case dei residenti, affermando che alcuni proprietari stranieri potrebbero essere costretti a vendere. Non sono stati forniti dettagli sui proprietari coinvolti o sulla quantità di immobili interessati. La situazione riguarda le proprietà di cittadini stranieri residenti nella regione, con possibili ripercussioni sulla stabilità abitativa di alcuni.

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Come ha fatto Joyce a cambiare versione in diretta televisiva?. Chi sono i proprietari stranieri che rischiano di vendere casa?. Perché i collaboratori di Joyce hanno fornito risposte contrastanti?. Quali sono le reali conseguenze per i residenti permanenti?.? In Breve Pauline Hanson difende Joyce dopo l'intervista televisiva di giovedì sera.. Proprietari con visti temporanei avranno due anni per vendere immobili.. Angus Taylor propone sussidi per la casa solo ai cittadini australiani.. Hanson aveva ipotizzato sequestri immobiliari durante un intervento al Senato nel 2024..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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