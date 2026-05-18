Galatina l’allarme dei residenti | Vandali e minacce nelle case a corte viviamo nell’incubo

A Galatina, i residenti del centro storico segnalano un aumento di comportamenti vandalici e minacce nelle case a corte, descrivendo la situazione come un vero e proprio incubo. Dopo le segnalazioni di episodi di mala movida e baby gang in altre zone della città, le testimonianze provenienti da questa parte del capoluogo salentino si aggiungono a una serie di segnalazioni che evidenziano problematiche di sicurezza e ordine pubblico. La situazione preoccupa chi vive nelle aree interessate e continua a essere oggetto di attenzione.

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