La rivolta dei residenti contro le nuove case alla Montagnola | Pronti a un' azione legale

I residenti dell’area Montagnola si sono opposti alle nuove costruzioni previste nel quartiere, annunciando che intendono procedere con un’azione legale. La protesta è iniziata subito dopo l’annuncio del progetto, avvenuto nel febbraio 2025, e il comitato di residenti ha deciso di intraprendere questa strada per tutelare i propri interessi. La questione riguarda le modalità di realizzazione delle nuove case e l’impatto sul territorio.