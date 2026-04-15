La rivolta dei residenti contro le nuove case alla Montagnola | Pronti a un' azione legale
I residenti dell’area Montagnola si sono opposti alle nuove costruzioni previste nel quartiere, annunciando che intendono procedere con un’azione legale. La protesta è iniziata subito dopo l’annuncio del progetto, avvenuto nel febbraio 2025, e il comitato di residenti ha deciso di intraprendere questa strada per tutelare i propri interessi. La questione riguarda le modalità di realizzazione delle nuove case e l’impatto sul territorio.
La battaglia contro le nuove case nell’area Ama alla Montagnola continua. Il comitato di residenti che, fin dall’annuncio del progetto, nel febbraio 2025, ha promesso battaglia ora si prepara a portare avanti un’azione legale.Il comitato: “Pronti a un’azione legale”“Montagnola è un quartiere di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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