Durante il Gay Pride a Modena, sono state diffuse online frasi offensive e violente contro un partecipante, chiedendo la sua immediata liberazione e appellandolo con insulti omofobi. Le parole sono state condivise su piattaforme social e messaggi pubblici, alimentando un clima di odio contro la comunità LGBT+. Nessuna azione legale o reazione ufficiale è stata riportata fino a ora.

Modena – È un fiume d’odio che non si arresta, che travolge e fa paura. È quello che scorre online e non solo e colpisce sempre nuove vittime. A finire nel mirino degli hater, in questi giorni, sono stati gli organizzatori e partecipanti al Modena Pride, in programma il prossimo 20 giugno. C’è chi è andato oltre i commenti di matrice omofoba, incitando addirittura alla strage. “Date un permesso al musulmano, che faccia un passaggio in mezzo a questi depravati pervertiti”, si legge nei commenti. Ovviamente il riferimento è al terribile attentato dello scorso 16 maggio in centro a Modena, che ha visto Salim El Koudri travolgere a folle velocità passanti innocenti in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ondata omofoba sul Gay Pride a Modena: “Rilasciate subito El Koudri, serve una strage di questi depravati pervertiti”

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