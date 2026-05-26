Strage Modena la Procura chiede subito la perizia psichiatrica per El Koudri

La Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per l’indagato coinvolto nella strage avvenuta nella città. La richiesta è stata presentata in relazione alle accuse mosse nei suoi confronti. La perizia servirà a valutare la capacità di intendere e di volere dell’indagato al momento dei fatti. L’indagato è sotto inchiesta per aver provocato vittime durante l’evento criminoso. La richiesta di perizia è stata depositata presso il tribunale competente.

La Procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per El Koudri, accusato della strage per i fatti di Modena. Il 31enne aveva interrotto le cure nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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